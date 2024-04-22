سياسة|الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية تعتقل عشرات الطلاب في جامعة ييل وتفض اعتصاما رافضا للحرب على غزة (فيديو)

جامعة ييل اعتصام اعتقال
مدة الفيديو 01 minutes 15 seconds
22/4/2024

اعتقلت الشرطة الأمريكية عشرات الطلاب من جامعة ييل بولاية كونيتيكت، كانوا يشاركون في اعتصام نظمه طلاب دعمًا لزملائهم في جامعة كولومبيا ورفضًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشرطة ألقت القبض على 47 طالبًا على الأقل.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أفرادًا من الشرطة داخل الجامعة وهم يقتادون الطلاب الذين ألقي القبض عليهم وسط تصفيق وتشجيع العشرات من زملائهم.

وتظاهر طلاب من جامعتَي ييل وهارفارد بالولايات المتحدة، تضامنًا مع زملائهم من الطلبة المعتصمين في الحرم الجامعي بجامعة كولومبيا، وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وندد المشاركون في الجامعتين بسماح جامعة كولومبيا بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، واعتقال طلاب كانوا يشاركون في اعتصام رفضًا للحرب.

وألغت جامعة كولومبيا حضور الطلبة إلى الجامعة، وقررت أن تكون الدراسة عن بُعد، في خطوة لتهدئة التوتر في حرم الجامعة بعد اعتقال طلاب قبل أيام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز