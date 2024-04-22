بصواريخ بركان.. حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية (فيديو)

أعلن (حزب الله) اللبناني، الأحد، استهداف نقاط انتشار جنود إسرائيليين جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان، ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل بالأسلحة المناسبة.

وأفاد الحزب في بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا “نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان”.

عاجل | المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان — قناة المنار (@TVManar1) April 21, 2024

بالإضافة إلى ذلك، قال إن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، فأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، وفق البيانات.

كما أعلن الحزب استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، “ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية”، وفق بيان آخر له.

بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية نقطة تموضع لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل منزل في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/xEnfdcoZ5I — قناة المنار (@TVManar1) April 21, 2024

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيانات الحزب.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن تعرّض حي كركزان شمال بلدة ميس الجبل (جنوب) لقصف مدفعي متقطع، كما شن طيران جيش الاحتلال غارة عنيفة على بلدة الناقورة.

وذكرت الوكالة أن العدو الإسرائيلي أغار منتصف الليل على منزل مؤلف من 3 طبقات في بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، ما أدى إلى تدميره تدميرًا كاملًا.

وأضافت الوكالة أن الغارات ألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة، ومحطة لبيع المحروقات، من دون وقوع إصابات بشرية.

ومنذ الاثنين، تشهد حدود لبنان الجنوبية تصعيدًا غير مسبوق من حيث وتيرة الهجمات المتبادلة ونوعيتها بين (حزب الله) وإسرائيل، التي ارتفعت حدّتها مع إعلان تل أبيب اغتيالها كوادر من الحزب في غارات متفرقة.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل (حزب الله) وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا متقطعًا أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.