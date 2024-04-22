تقرير: واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى

نقلت صحيفة إسرائيلية عن مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وحدات في الجيش والشرطة الإسرائيليين، بالإضافة إلى كتيبة “نيتساح يهودا”، بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن أحد المصادر قوله إنه في الوقت الذي يتم فيه التركيز على الانتهاكات التي تقع في الضفة الغربية المحتلة، من المتوقع فتح تحقيقات فيما يتعلق بالوحدات التي تعمل في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي في ظل العدد الهائل من مقاطع “الفيديو” التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي التي توثق انتهاكات لميثاق السلوك الخاص بالجيش.

ونقل موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي، يوم السبت، عن مصادر أمريكية لم يسمها أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن، خلال الأيام المقبلة، عقوبات بحق كتيبة “نيتساح يهودا”، لانتهاكها حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وأثار الإعلان ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة والمعارضة في إسرائيل، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ذلك يعد “قمة السخافة والتدني الأخلاقي”، وذلك في هجوم غير مسبوق على واشنطن.

وأكد نتنياهو أنه سيحارب بكل ما أوتي من قوة ضد مَن يعتقد أنه قادر على فرض عقوبات على وحدة عسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن “العقوبات على جنودنا خط أحمر”، وحذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من فرض عقوبات أمريكية على الجيش بينما يقاتل من أجل وجود إسرائيل، قائلًا إن ذلك “جنون مطلق”.

كما رفض الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس فرض العقوبات، قائلًا إن ذلك يعد “سابقة خطيرة”، مؤكدًا أنه سيعمل “حتى لا يمر هذا القرار”.

من جهته قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن العقوبات الأمريكية “خطأ ويجب أن نعمل على إلغائها”، مؤكدًا أن مصدر المشكلة ليس على المستوى العسكري بل على المستوى السياسي.

وفرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات ضد عدد من زعماء المستوطنين الإٍسرائيليين، والجماعات الداعمة للاستيطان.