جدعون ليفي: السنوار والضيف يحكمان غزة حتى الآن (فيديو)

يرى الكاتب بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، جدعون ليفي، أن تل أبيب بدأت الحرب على غزة دون أن يكون لديها خطة، لذلك من غير المعروف متى تنتهي الحرب.

وقال ليفي، للجزيرة مباشر، إنه حتى الآن “لا يوجد شك أن السنوار -رئيس حركة حماس- لا يزال محميًا ونشطًا ولا يزال الضيف من يعطي الأوامر، ولا يزالون هم من يحكمون غزة”.

وأكد ليفي أن ذلك يُعد “فشلًا إسرائيليًا ولا يمكن لأحد أن يدّعي غير ذلك. إسرائيل ذهبت لهذه الحرب بدون خطة وبدون خطة سياسية حتى، وحتى لو هزمت إسرائيل حماس واغتالت السنوار، فإسرائيل ليس لديها أي خطة بمن سيحل مكانهم”.

وأضاف “سنفترض أن حماس غادرت غزة، من سيدير القطاع مكانها؟ على أحد ما أن يدير شؤون غزة، فهي مكان صعب، والآن بعد التدمير الذي حدث فإن على أحد ما أن يدير العمليات هناك -عملية إعادة الإعمار- لكن لا أحد لديه فكرة عمن سيقوم بذلك”.

"إسرائيل ذهبت إلى الحرب دون خطة".. الكاتب بصحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي #الجزيرة_مباشر #غزة_بلحظة_بلحظة pic.twitter.com/UMLoc9UKtv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2024

كما رأى ليفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست لديه فكرة عما سيكون عليه القطاع بعد الحرب، “بل أظن أنه حتى لا يكترث، لدي شعور بأن الإسرائيليين يريدون هزيمة حماس ومعاقبة غزة، وبالتالي رؤية استمرار الحرب والدخول إلى رفح وتدميرها والذهاب مجددًا لخان يونس وتدمير المزيد منها، لكن لا أحد يعرف متى ينتهي الأمر وما الذي سيعود على إسرائيل من كل هذا الدمار والقتل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.