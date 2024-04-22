حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية للاحتلال بعشرات الصواريخ (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، استهداف ‏قاعدة “عين زيتيم” العسكرية شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردًّا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات حدودية جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا “مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين”.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس إنه “رصد إطلاق 35 صاروخًا من لبنان باتجاه منطقة عين زيتيم (شمال صفد) من دون وقوع إصابات”.

وأضاف “هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النيران، وقامت طائرات سلاح الجو بضرب بنية تحتية لمنظمة حزب الله في جنوبي لبنان”، دون تحديد موقع الاستهداف.

وتابع “كما جرت مهاجمة مبنيين عسكريين في وقت سابق اليوم بمنطقتي أرزون والعديسة، حيث كان يوجد عناصر من التنظيم”.

⭕️ #عاجل مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، التي كان الإرهابيون ينشطون فيها إلى جانب بنية تحتية إرهابية إضافية؛ جيش الدفاع يهاجم أهدافاً إرهابية في جنوب #لبنان قامت قبل قليل طائرات سلاح الجو بشن غارة على بنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب… pic.twitter.com/U2fTba4H9H — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2024

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء (رسمية) قد قالت إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي العديسة ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون (جنوب).

وأشارت إلى أن طيران العدو الإسرائيلي قصف منزلًا بمنطقة تقع بين بلدتي صريفا ودردغيا جنوبي البلاد، مما أدى إلى عدد لم تحدده من الإصابات.

وفي 4 من إبريل/نيسان الجاري، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن جولة الاشتباكات الحالية مع جيش الاحتلال تسببت في نزوح نحو 100 ألف لبناني في الجنوب.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا، أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال منذ ذلك التاريخ حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 112 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.