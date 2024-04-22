خبير عسكري: كمين قلقيلية ضربة لكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (فيديو)

قال الخبير العسكري العميد أحمد رحال، إن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية قدمت من خلال كمين قلقيلية صورة أخرى مفاجئة بأن المقاومة القادرة على إدارة غزة، لها أيضًا قدرات تمتد للضفة، “وهو ما يعكس الأريحية التي تعمل بها الفصائل”.

وأضاف رحال، للجزيرة مباشر، أن كمين قلقيلية الذي نفذته كتائب القسام، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تضمن 4 مراحل: الأولى هي الاستطلاع، وهي الأدق والأهم لأن جهودًا كبيرة بذلت فيها لمعرفة تحركات العدو وتموضعه وتحركاته، ولولا هذه المرحلة لما نصب كمين للاستدراج.

ثم المرحلة الثانية، وفقًا لرحال، وهي مرحلة التخطيط، وفيها يأتي دور القادة لوضع خطة محكمة، ثم مرحلة التنفيذ، وفي النهاية الانسحاب الآمن، مضيفًا “هذه 4 مراحل تمت بتوقيتات منضبطة”.

الخبير العسكري العميد أحمد رحال يعلّق على عملية "النبي إلياس" المركّبة التي نفذتها القـ.سـ.ام في #قلقيلية بـ #الضفة_الغربية pic.twitter.com/zBRX8ZTUpU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2024

وأشار الخبير العسكري، إلى أن العملية نُفذت في عمق المربع الأمني للاحتلال، وفي ظل استنفار أمني يستدعي بطبيعة الأوضاع الجاهزية والانتشار، بالتالي كانت العملية “ضربة لكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ورسالة بأن فصائل المقاومة قادرة على تحريك أدوات أكبر حتى في ظل انتشار جيش الاحتلال”.

وحول جدوى البث المصور للعملية، قال رحال “البث التلفزيوني يعطي صورة وانطباع جيد عن الفصائل في الضفة، ويؤدي لحرب نفسية بين جنود الاحتلال وفي الداخل الإسرائيلي، كما أنها دليل على أن المقاومة منذ بداية العدوان على غزة لم تنفذ عمليتين يشبهان بعض، كل عملية نفذتها بطريقتها الخاصة وخطة منفردة”.

كمين مركب نفذته كتـ.ائب القـسـ.ام في بلدة النبي إلياس بـ #قلقيلية في #الضفة_الغربية pic.twitter.com/fPutpX24GH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2024

وأمس الأحد، بثت كتائب القسام مشاهد لكمين قلقيلية الذي جرى تنفيذه عبر عملية مركّبة في 7 إبريل/نيسان الجاري قرب قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأسفر عن إصابتين إحداهما لمجندة إسرائيلية.