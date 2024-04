دعمًا لاعتصام طلبة جامعة كولومبيا.. أستاذة متعاونة تعلن استقالتها وطلاب هارفارد وييل يتظاهرون (فيديو)

عبّر طلاب من جامعتي هارفارد وييل بالولايات المتحدة، عن تضامنهم مع زملائهم من الطلبة المعتصمين في الحرم الجامعي بجامعة كولومبيا، كما قررت أستاذة متعاونة مع جامعة كولومبيا تقديم استقالتها.

وتظاهر الطلاب في الجامعتين منددين بسماح جامعة كولومبيا بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، كذلك رفعوا الأعلام الفلسطينية تنديدًا بالعدوان على غزة.

بدورها، كشفت الأستاذة الجامعية تاو لي جوف، أمس الأحد، عبر حسابها على “إكس”، عن تخليها من منصبها كفنانة مقيمة في جامعة كولومبيا تضامنًا مع الطلبة المعتصمين في الحرم الجامعي منذ الخميس الماضي في احتجاجاتهم المناصرة لغزة.

وأتت تاو لي جوف على ذكر شغورها للمنصب طيلة العامين الماضيين وكونها أستاذ مشارك في كلية هانتر، مثنية على طلبة جامعة كولومبيا لتحليهم بالشجاعة، معربة عن تعذر استمرارها في العمل بضمير مرتاح مع مؤسسة تعتقل طلابها وتهددهم وتفرض رقابة عليهم.

I am a professor and as of today, I quit my position as Artist-in-Residence #ColumbiaUniversity which I have served for the past two years. I am an Associate Professor at Hunter College and in support of the courageous student protestors at Columbia, I cannot in good conscience.. pic.twitter.com/NN6xPRevYm

وتابعت تاو لي “كان الصمت حيال ما يجري وإسكات أعضاء هيئة التدريس أمرًا مروعًا، وإن لم يكن مفاجئًا، لكن صوت الطلاب المتظاهرين كان عاليًا كفاية، كان بوسعي نيل مكافأة لأقول الأشياء الراديكالية ولكن دور الجامعة في الإبادة الجماعية التاريخية والحالية أمر واضح للعيان، أين الالتزام الأخلاقي بالتغيير؟”.

واستطردت “إنني لا أعتمد على هذه الجامعة في عملي بدوام كامل. لكن المناخ الأكاديمي أكثر سمية مما يعرفه الآخرين، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يقومون بتدريس الدراسات السوداء والعرقية، اليوم أتعلم من طلاب كولومبيا الرفض والاحتفاظ بالحق في قول لا، لتنتهي المعاناة في فلسطين والكونغو والسودان وهايتي”.

Doxxing is commonplace as well as targeting by Fox News and vandalism in the places I have worked.

Today I am learning from the Columbia students. Divest. Refuse. Retain the right to say NO.

End the suffering in Palestine, Congo, Sudan, Haiti….

Sincerely

Tao Leigh Goffe, PhD

— Dr. Tao Leigh Goffe | 道 🐲🌋 (@taoleighgoffe) April 21, 2024