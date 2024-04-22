سياسة|الولايات المتحدة

دعمًا لاعتصام طلبة جامعة كولومبيا.. أستاذة متعاونة تعلن استقالتها وطلاب هارفارد وييل يتظاهرون (فيديو)

الأستاذة الجامعية تاو لي جوف تعلن تخليها عن وظيفتها في جامعو كولومبيا تضامنًا مع الطلاب الداعمين لغزة
الأستاذة الجامعية تاو لي جوف تعلن تخليها عن وظيفتها في جامعو كولومبيا تضامنًا مع الطلاب الداعمين لغزة (منصات التواصل)
22/4/2024-|آخر تحديث: 22/4/202404:34 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عبّر طلاب من جامعتي هارفارد وييل بالولايات المتحدة، عن تضامنهم مع زملائهم من الطلبة المعتصمين في الحرم الجامعي بجامعة كولومبيا، كما قررت أستاذة متعاونة مع جامعة كولومبيا تقديم استقالتها.

وتظاهر الطلاب في الجامعتين منددين بسماح جامعة كولومبيا بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، كذلك رفعوا الأعلام الفلسطينية تنديدًا بالعدوان على غزة.

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بدورها، كشفت الأستاذة الجامعية تاو لي جوف، أمس الأحد، عبر حسابها على “إكس”، عن تخليها من منصبها كفنانة مقيمة في جامعة كولومبيا تضامنًا مع الطلبة المعتصمين في الحرم الجامعي منذ الخميس الماضي في احتجاجاتهم المناصرة لغزة.

وأتت تاو لي جوف على ذكر شغورها للمنصب طيلة العامين الماضيين وكونها أستاذ مشارك في كلية هانتر، مثنية على طلبة جامعة كولومبيا لتحليهم بالشجاعة، معربة عن تعذر استمرارها في العمل بضمير مرتاح مع مؤسسة تعتقل طلابها وتهددهم وتفرض رقابة عليهم.

وتابعت تاو لي “كان الصمت حيال ما يجري وإسكات أعضاء هيئة التدريس أمرًا مروعًا، وإن لم يكن مفاجئًا، لكن صوت الطلاب المتظاهرين كان عاليًا كفاية، كان بوسعي نيل مكافأة لأقول الأشياء الراديكالية ولكن دور الجامعة في الإبادة الجماعية التاريخية والحالية أمر واضح للعيان، أين الالتزام الأخلاقي بالتغيير؟”.

واستطردت “إنني لا أعتمد على هذه الجامعة في عملي بدوام كامل. لكن المناخ الأكاديمي أكثر سمية مما يعرفه الآخرين، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يقومون بتدريس الدراسات السوداء والعرقية، اليوم أتعلم من طلاب كولومبيا الرفض والاحتفاظ بالحق في قول لا، لتنتهي المعاناة في فلسطين والكونغو والسودان وهايتي”.

وكان طلبة جامعة كولومبيا قد بدؤوا اعتصامًا تضامنيًا مع غزة نصبوا فيه الخيام في الحرم الجامعي قبل 5 أيام مطالبين بقطع الجامعة لعلاقاتها مع المحتل ومنددين بموقف رئيسة الجامعة التي سمحت لشرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي واعتقال عدد من الطلبة.

المصدر : الجزيرة مباشر