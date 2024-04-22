شاهد: إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار بصاروخ أرض جو في الأراضي اللبنانية (فيديو)
22/4/2024-|آخر تحديث: 22/4/202410:50 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أصيبت طائرة إسرائيلية بدون طيار مساء أمس الأحد بصاروخ أرض جو وسقطت في الأراضي اللبنانية.
ونشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مشاهد من إسقاط الطائرة المسيرة وهي من نوع هيرمز 450 في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن “مسيرة لسلاح الجو عملت في أجواء لبنان أصيبت بصاروخ أرض جو فسقطت في الأراضي اللبنانية”.
وقال حزب الله في بيان:
“دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية أمس الأحد عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية منها:
- استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية.
- استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا.
- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
- استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
- استهداف نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان.
- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة”.
المصدر : الجزيرة مباشر