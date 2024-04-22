شاهد: إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار بصاروخ أرض جو في الأراضي اللبنانية (فيديو)

أصيبت طائرة إسرائيلية بدون طيار مساء أمس الأحد بصاروخ أرض جو وسقطت في الأراضي اللبنانية.

ونشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مشاهد من إسقاط الطائرة المسيرة وهي من نوع هيرمز 450 ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن “مسيرة لسلاح الجو عملت في أجواء لبنان أصيبت بصاروخ أرض جو فسقطت في الأراضي اللبنانية”.

وقال حزب الله في بيان:

“دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية أمس الأحد عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية منها: