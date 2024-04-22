“صحة غزة” تكشف للجزيرة مباشر إحصائيات وتفاصيل صادمة عن المقابر الجماعية (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن المقابر الجماعية المكتشفة في باحات مستشفيات القطاع، تعد “أدلة دامغة على ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة ضد شعبنا”.

وأضاف القدرة لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أنه يوجد نحو 11 ألف مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء المدنية والمؤسسات الصحية.

وتابع أن الجرائم ذاتها التي ارتكبها جيش الاحتلال في مجمع الشفاء كررها في مستشفيات الشيخ ناصر وكمال عدوان والقدس الأمل، وباقي مستشفيات القطاع.

وشدد على أن جيش الاحتلال تمادى في سياسة محاصرة مستشفيات غزة واقتحامها وتدميرها، وأنه قام بإعدامات ميدانية في باحات هذه المستشفيات في حق النازحين والطواقم الطبية.

مقابر جماعية

وكشفت وحدات من الدفاع المدني في قطاع غزة مزيدًا من فظائع الاحتلال، بعدما أعلنت عن انتشال 210 جثامين لشهداء قُتلوا برصاص الاحتلال، ودُفنوا في مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأكدت قوات الدفاع المدني استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء حيث ما زال عدد كبير منهم في المجمع.

اختفاء جثث

من جانبه توقّع إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، وجود جثث 700 شهيد قتلهم الاحتلال داخل المجمع ودفنهم في مقابر جماعية.

وطالب بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب “تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء”، لافتًا إلى العثور على جثث بلا رؤوس، وأجساد دون جلود وبعضهم سُرقت أعضاؤه.

وشدد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة مباشر على أن متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال في غزة يوميًا يصل إلى 172 شهيدًا منهم 70 طفلًا.

وأضاف القدرة أن جيش الاحتلال دمر 92% من المرافق والمؤسسات الطبية في قطاع غزة، وأن ما تبقى من هذه المؤسسات لا يفي بإمكانية تقديم العلاج للجرحى والمصابين.