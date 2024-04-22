صحفي من غزة: أي مكان يُحفر فيه يُعثر على جثامين بمجمّع ناصر الطبي (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في غزة إن الدفاع المدني في القطاع عثر على مقبرة جماعية أقامها الاحتلال داخل مستشفى ناصر تضم 400 شهيد.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر، عبر برنامج المسائية، أن قوات الاحتلال جمعت عددًا كبيرًا من الجثامين من المجمّع ومحيطه وقامت بسرقة الأعضاء من الجثامين.

ونقل المراسل عن الدفاع المدني قوله إن أي مكان يقوم بالحفر فيه يتم العثور على جثامين جديدة، وإن الاحتلال قام بحفر حفر يزيد عمقها عن ثلاثة مترات في باطن الأرض وإلقاء الجثامين فيها دون مراعاة لكرامة الشهداء بعد أن قام بسرق أعضائهم.

وكانت وحدات الدفاع المدني أعلنت عن انتشال 210 جثامين لشهداء قُتلوا برصاص الاحتلال، ودُفنوا في مقبرة جماعية بمجمّع ناصر الطبي في خان يونس.

وأكدت قوات الدفاع المدني، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، استمرار عمليات البحث وانتشال باقي جثث الشهداء على مدى أسبوع قادم حيث لا يزال عدد كبير منهم في المجمّع.

"أيّ مكانٍ يُحفر فيه يُعثر على جثامين جديدة" أرقامٌ صادمة خلفتها مجازر قوات الاحتلال في مجمع ناصر الطبي بـ #خان_يونس#غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/baga8jVLpq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2024

أكثر من 700 شهيد

وتوقّع إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، وجود جثث 700 شهيد قتلهم الاحتلال داخل المجمّع ودفنهم في مقابر جماعية.

وطالب بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب “تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء”، لافتًا إلى العثور على جثث بلا رؤوس، وأجساد دون جلود وبعضهم سُرقت أعضاؤه.

من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان أمس الأحد، أن المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها في مجمّع ناصر الطبي، تؤكّد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، وتطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب جيش الاحتلال الفاشي من مناطق في قطاع غزة.

المدير العام لمكتب الإعلام بغزة: – وجدنا بمجمع ناصر جثثا دون رؤوس وأجسادا دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم

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– نتوقع وجود 700 شهيدفي مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر – اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد – مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر… pic.twitter.com/55HF4fOxLs — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) April 21, 2024

5 مجازر خلال يوم

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و79 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34097 شهيدًا و76980 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.