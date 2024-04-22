صور جوية للجزيرة مباشر تُظهر حجم الدمار في مدينة خان يونس جنوبي غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صور جوية تُظهر حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتُظهر الصور تغييرًا كاملًا لمعالم المدينة التي تعرضت للقصف على مدار 4 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

كما تُظهر الصور تدميرًا شبه كامل لكافة مرافق الحياة في المدينة، واختفاء مربعات سكنية كاملة أزالها قصف الاحتلال من على وجه الأرض.

وكان مراسل الجزيرة مباشر في غزة قال، أمس الأحد، إن الدفاع المدني في قطاع غزة عثر على مقبرة جماعية أقامها الاحتلال داخل مستشفى ناصر تضم 400 شهيد.

وأوضح أن قوات الاحتلال جمعت عددًا كبيرًا من الجثامين من المجمّع ومحيطه وقامت بسرقة الأعضاء من الجثامين.

ونقل المراسل عن الدفاع المدني قوله إن أي مكان يقوم بالحفر فيه يتم العثور على جثامين جديدة، وإن الاحتلال قام بحفر حفر يزيد عمقها عن ثلاثة مترات في باطن الأرض وإلقاء الجثامين فيها دون مراعاة لكرامة الشهداء بعد أن قام بسرق أعضائهم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة إلى 34097 شهيدًا و76980 مصابًا معظمهم أطفال ونساء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.