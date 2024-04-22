قيادي بـ”الجهاد” للجزيرة مباشر: نتنياهو واهم والمقاومة لن تسلم الأسرى إلا وفق رؤيتها (فيديو)

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن “العدو الإسرائيلي واهم في مسألة التلويح بالتصعيد العسكري، والضغط على المقاومة بهدف استعادة الأسرى بالقوة”.

وأضاف الهندي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن “هذا الكلام تم ترداده منذ أكثر من شهور لكن لا شيء من ذلك تحقق”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأحد، إنه سيزيد الضغط السياسي والعسكري على حركة (حماس)، وسيوجّه إليها “ضربات موجعة” من أجل إطلاق سراح المختطفين، حسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن (حماس) رفضت المقترحات كلها لإطلاق سراح المختطفين، محذرًا من رهان حركة المقاومة على ما وصفه بحالة التشرذم والضغوط على حكومته.

“يناور لكسب الوقت”

وشدد الهندي على أن “نتنياهو يكذب دائمًا وأن المجتمع الإسرائيلي يعرف ذلك”. مضيفًا أن غالبية الإسرائيليين يعرفون أنه عاجز عن استعادة الأسرى، ولذلك فهو يناور لكسب الوقت وإطالة أمد الأزمة حفاظًا على مستقبله السياسي.

وقال إن نتنياهو لا يهمه الأسرى بقدر ما يهمه مستقبله السياسي، والنجاح في تنصيب جهة سياسية من غير (حماس) لإدارة قطاع غزة تكون تابعة لأوامره.

وأضاف أن المقاومة لا يمكنها أن تقبل أي قرار دون وقف شامل لإطلاق النار، وتنفيذ رؤيتها بخصوص تبادل الأسرى.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري قد قال إن رئيس الأركان وافق على خطط لاستكمال الحرب، وسيتم إرسال هذه الخطط لمجلس الحرب.

وأضاف أنهم يعملون على مدار الساعة بناء على معلومات استخباراتية من أجل تحرير المختطفين في غزة، على حد قوله.

“المقاومة لم تغلق باب التفاوض”

واستغرب الهندي من تصريحات قادة جيش الاحتلال الذين أكدوا أنهم بعد استعادة الأسرى سيواصلون القتال في غزة.

وقال “كأنهم يطلبون من المقاومة أن تسلمهم ما بأيديها من أسرى حتى يتمكنوا من ذبحنا بضمير مرتاح وبدون مشاكل داخلية”.

وخلص الهندي إلى القول بأن المقاومة لم تغلق باب التفاوض، لكنها لن تتنازل عن مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.