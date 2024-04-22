متحديا الاحتلال.. مواطن من شمالي غزة يقيم خيمة فوق أنقاض منزله المدمر (فيديو)

رفض صقر نجيب السرحي، وهو مواطن من شمالي غزة، الانكسار بعد فقد جميع أفراد أسرته ودمر منزله بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي، وقرر تحدي قوات الاحتلال.

وبدلا من النزوح إلى مناطق أخرى في القطاع، أقام السرحي خمية فوق أنقاض منزله المهدم في محاولة لإيصال رسالة للعالم بأن شعب غزة سيبقى صادما رغم كل شيء.

وقال السرحي للجزيرة مباشر داخل خيمته الجديدة إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منزله وأسفر عن استشهاد جميع أفراد أسرته، لن يثنيه عن الصمود والثبات على أرضه، مؤكدًا أهمية إقامة المزيد من الخيام على ركام المنازل المدمرة، كدليل على استمرارية الصمود والمقاومة.

ولم يتمالك السرحي نفسه وانهمر في البكاء عند تذكره أفراد أسرته الذين استشهدوا، وأوضح أنه فقد أبناءه الثلاثة وزوجته الحامل ووالديه وأخيه نتيجة القصف.

وأوضح أنه قرر العودة من جديد بعد مرور 6 أشهر على تدمير بيته ليشيد خيمته.

ودعا السرحي أبناء قطاع غزة ممن دمرت منازلهم إلى بناء الخيام فوق أنقاض منازلهم، مما سيحولها إلى رمز لمواصلة النضال والصمود، بدلا من اللجوء إلى مخيمات النزوح في المدارس أو المستشفيات، والتمسك بالبقاء والتصدي للاحتلال بكل الوسائل المتاحة.