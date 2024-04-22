مسجد باريس الكبير يرد على تصريحات رئيس الوزراء عن “تسلل الإسلام”

أعرب المسجد الكبير في باريس، اليوم الاثنين، عن “قلقه العميق” بعد تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال بشأن “التسلل الإسلامي”، داعيًا الحكومة إلى عدم “تأجيج” اليمين المتطرف “عبر وصم المسلمين”.

وقال عميد المسجد شمس الدين حفيظ في بيان إن “ادعاءات من هذا النوع تحتاج إلى أدلة ملموسة حتى تُعَد ذات مصداقية”، مؤكدًا أنه “لا يمكن الاكتفاء بتصريحات مسيَّسة”.

وأضاف “لا بد من اتباع نهج دقيق لتجنب أي وصم أو تمييز”.

ودعا البيان رئيس الوزراء الفرنسي والحكومة إلى “الحس السليم في خطاباتهم لا سيما خلال هذه الفترة الانتخابية التي يُستخدم خلالها لسوء الحظ الإسلام والمسلمون في كثير من الأحيان حجة في السباق للحصول على أصوات اليمين المتطرف”.

وأضاف “من واجب الحكومة ومسؤوليتها محاربة اليمين المتطرف من خلال تجنب تأجيجه بوصم المسلمين”.

وقال حفيظ في بيانه “إننا بصفتنا مواطنين مسلمين ملتزمون بشدة بمحاربة جميع أشكال التطرف، ونحن على استعداد لأن نكون في الخطوط الأمامية لمحاربة الانتهاكات، إذا تم تحديدها لنا بوضوح”.

وفي مقابلة على قناة (بي إف إم تي في)، الخميس الماضي، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصب رئيس الحكومة، أدان أتال “مجموعات منظمة إلى حد ما تسعى إلى تسلل إسلامي يدافع عن مبادئ الشريعة خصوصًا في المدارس”.