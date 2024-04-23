أبو عبيدة يتوعد الاحتلال: ضرباتنا مستمرة وستتخذ أشكالا جديدة ومتنوعة (فيديو)

توعد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة المقاومة والتنكيل بقواته خلال عدوانها على قطاع غزة المستمر منذ 200 يوم على التوالي.

وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور جديد إن ضربات المقاومة ستستمروستتخذ أشكالًا جديدة ومتنوعة، على حد وصفه.

ودعا المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إلى التصعيد على كل الجبهات، وقال “ندعو كل جماهير أمتنا إلى تصعيد الفعل المقاوم بكل أشكاله وفي كل الساحات”.

وأكد أن المقاومة “لن تتنازل عن حقوق الشعب وإنهاء الحرب وعودة النازحين وإعادة الإعمار ووقف العدوان وإدخال المساعدات”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “عالق في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا تحرير لأسراه”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب أبو عبيدة: