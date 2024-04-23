أبو عبيدة يتوعد الاحتلال: ضرباتنا مستمرة وستتخذ أشكالا جديدة ومتنوعة (فيديو)
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23/4/2024-|آخر تحديث: 23/4/202406:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
توعد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة المقاومة والتنكيل بقواته خلال عدوانها على قطاع غزة المستمر منذ 200 يوم على التوالي.
وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور جديد إن ضربات المقاومة ستستمروستتخذ أشكالًا جديدة ومتنوعة، على حد وصفه.
ودعا المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إلى التصعيد على كل الجبهات، وقال “ندعو كل جماهير أمتنا إلى تصعيد الفعل المقاوم بكل أشكاله وفي كل الساحات”.
وأكد أن المقاومة “لن تتنازل عن حقوق الشعب وإنهاء الحرب وعودة النازحين وإعادة الإعمار ووقف العدوان وإدخال المساعدات”.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “عالق في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا تحرير لأسراه”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب أبو عبيدة:
- لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار.
- 200 يوم مرت ولا يزال الجيش الإسرائيلي عالقا في رمال غزة ويستغل ورطته على الأرض في مزيد من القتل والتدمير.
- 200 يوم ولا يزال العدو عالقا في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا تحرير لأسراه.
- 200 يوم من الحرب في غزة ولا تزال المقاومة راسخة رسوخ الجبال.
- شهد العالم بأس مجاهدينا وضرباتهم الموجعة ليس فقط في صد هجمات العدو وإنما وقت انسحابه.
- ستستمر ضرباتنا للعدو وستتخذ أشكالًا جديدة ومتنوعة.
- من أكاذيب حكومة العدو محاولة إيهام العالم أنه قضى على كتائب القسام ولم يتبق إلا كتيبة رفح.
- لن نتنازل عن حقوق شعبنا وإنهاء الحرب وعودة النازحين وإعادة الإعمار ووقف العدوان وإدخال المساعدات.
- ما أُهدر من دماء لن يعوضه سوى انتزاع حقنا الطبيعي وتحقيق شروط المقاومة.
- حكومة العدو تماطل في التوصل إلى صفقة للتبادل وتحاول عرقلة جهود الوسطاء في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
- تحية لمقاومتنا الباسلة في الضفة الغربية وكل جهد على كل شبر من أرضنا الأبية.
- ندعو جماهير الأردن إلى تصعيد فعلها.
- مضى الزمن الذي يعربد فيه العدو بدون حساب.
- ندرك مدى تأثر الرد الإيراني ومدى ضرباته على العدو.
- نقدّر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى طوفان الأقصى ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق.
- ما يسمى الضغط العسكري في مفهوم نتنياهو لن يدفعنا سوى للثبات على موقفنا.
- عائلات أسرى الاحتلال ستدرك بعد فوات الأوان أن حكومتهم الفاشية ارتكبت بحقهم كارثة ومأساة.
المصدر : الجزيرة مباشر