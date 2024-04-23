أردوغان: هتلر العصر وشركاؤه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، مؤكدا أنها سفتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى، مضيفا أن إتاحة المجال أمام استيطان “الإرهابيين الإسرائيليين في غزة يجعل إسرائيل أكثر عدوانية”.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارته الرسمية للعراق.

وتعهّد أردوغان بمواصلة كشف الحقائق والصدح علنًا بجرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل، مؤكدا أن هتلر العصر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وشركاؤه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة.

وجدد الرئيس التركي تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مردفًا: نحن مع إخواننا الفلسطينيين كالجسد الواحد، لا أحد يتوهم أننا ننام قريري العين وهم يتألمون.

وتابع: سنواصل بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل في غزة، يمكن للآخرين تجاهل هذه القضية ونسيانها، أما نحن فليس لدينا مقاربة من هذا القبيل.

والتقى أردوغان، الذي يعتبر حماس “حركة تحرير”، رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية السبت الماضية في إسطنبول.