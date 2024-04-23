إسرائيل تعلن قتل مسؤولَين عسكريَّين بحزب الله في لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قتل مسؤولَين عسكريَّين في حزب الله، بغارات جوية جنوبي لبنان.

وقال الجيش إن طائراته شنّت صباح اليوم غارة في جنوب لبنان قضى خلالها على حسين علي عزقول، مسؤول بقوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال ساعات الليلة الماضية قضى على ساجد صرفند في منطقة أرزون، وهو مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله.

وزعم أن المسؤولَين أدّيا دورًا في تخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مدّعيًا أن القضاء عليهما يلحق ضررًا ملموسًا بقدرات حزب الله.

حزب الله ينعى 2 من مقاتليه

من جانبه أعلن حزب الله، اليوم مقتل أحد مقاتليه بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في جنوب لبنان؛ مما يرفع حصيلة قتلاه إلى 285 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ونعى حزب الله في بيان حسين علي عزقول، المولود عام 1981 في بلدة قلاويه، وهو من سكان بلدة عدلون في جنوب لبنان.

ونعى الحزب أيضا محمد خليل عطية (ساجد)، المولود عام 1994 في بلدة قانا، وهو من سكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان.

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في منطقة أبي الأسود في جنوب لبنان.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 3 غارات بعد منتصف الليل، على الجبور وجبل أبي راشد في قضاء جزين بجنوب لبنان، كما شنّ 3 غارات متتالية مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وأطرافها.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.