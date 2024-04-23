اليوم الـ200 للحرب.. اشتعال النيران داخل مستودع في سديروت جراء صواريخ أطلقت من شمال غزة (فيديو)

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رشقة صاروخية من مناطق شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وحاولت منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية اعتراض الصواريخ الفلسطينية التي انطلقت بعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأظهر مقطع مصور تصاعد أعمدة الدخان جراء سقوط شظايا أحد الصواريخ الاعتراضية على مستودع في مدينة سديروت بعد إطلاق الرشقة الصاروخية.

وقالت القناة الـ13 العبرية إنه تم اعتراض 4 صواريخ في سديروت أُطلقت من غزة، وإن أحدها أصاب مستودعا؛ مما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع إصابات.

من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، أنها قصف مستوطنتي سديروت ونيرعام المحاذيتين لقطاع غزة برشقات صاروخية.

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية -المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- في يومها الـ200 إلى 34183 شهيدا، و77143 مصابا، معظمهم نساء وأطفال.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي أفادت الوزارة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و59 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.