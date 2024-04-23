حزب الله يعلن تنفيذ هجوم جوي على لواء “غولاني” الإسرائيلي (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه نفذ هجوما جويا استهدف مقر قيادة لواء غولاني الإسرائيلي شمال ‏مدينة عكا، ردًّا على اغتيال أحد عناصره بغارة استهدفت سيارته جنوب لبنان، صباح اليوم.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تليغرام، إنه شنّ هجومًا جويًّا مركبًا بمسيّرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة، وإن الهجوم أصاب أهدافه بدقة. ‏

وأضاف أن الهجوم جاء ردًّا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون بجنوب لبنان.

وأظهرت صور متداولة اعتراض عدد من الصواريخ في سماء حيفا وعكا ونهاريا في شمال إسرائيل.

ويطلق على لواء غولاني للمشاة لقب النخبة بالجيش الإسرائيلي.

استهداف تجمع لجنود الاحتلال

وفي بيان آخر قال الحزب إنه استهدف ‌‌‌‏ بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة.‏

وكان الحزب قد أعلن اليوم مقتل أحد مقاتليه بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في جنوب لبنان؛ مما يرفع حصيلة قتلاه إلى 285 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ونعى حزب الله في بيان حسين علي عزقول، المولود عام 1981 في بلدة قلاويه، وهو من سكان بلدة عدلون في جنوب لبنان.

ونعى الحزب أيضا محمد خليل عطية (ساجد)، المولود عام 1994 في بلدة قانا، وهو من سكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.