طبيب العظام المصري أحمد عبد العزيز يكشف واقع الجرحى في غزة (فيديو)

قال أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام المصري الشهير، إنه أتى إلى قطاع غزة لتقديم يد العون لأهالي القطاع في ظل المعاناة التي يمرون بها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج “المسائية” الذي يذاع على شاشة الجزيرة مباشر أنه جاء إلى مستشفى العودة بالقطاع عبر التنسيق مع مؤسسة “رحمة وورلد وايد” لتقديم المساعدة الطبية للمصابين والجرحى.

وأوضح عبد العزيز أن القوة الطبية في القطاع تقوم بعمل إعجازي لمداواة الجرحى في ظل شح المواد الطبية. وأشار إلى أن الكثير من الإصابات تحتاج إلى سنين طويلة للانتهاء من علاجها.

وتابع: ” الإصابات كلها مضاعفة، وكل مريض يحتاج إلى فريق كامل من الأطباء للعمل معه، وهو ما لم لا يتوفر”.

وعبر عبد العزيز عن دهشته من الظروف المعيشية التي يقاسيها الأهالي في القطاع نظرا لعدم توفر المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي.

وطالب عبد العزيز المجتمع الدولي بسرعة إعادة إعمار القطاع بعد انهيار وتدمير كافة سبل الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد عبد العزيز البالغ من العمر 75 عاما هو أحد الاستشاريين الرواد في مجال جراحة العظام بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.