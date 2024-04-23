طبيب العظام المصري أحمد عبد العزيز يكشف واقع الجرحى في غزة (فيديو)

قال أستاذ جراحة العظام المصري الشهير أحمد عبد العزيز إنه أتى إلى قطاع غزة لتقديم يد العون لأهالي القطاع وسط المعاناة التي يمرون بها جرّاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أنه جاء إلى مستشفى العودة بالقطاع عبر التنسيق مع مؤسسة “رحمة وورلد وايد” لتقديم المساعدة الطبية للمصابين.

وأوضح عبد العزيز أن القوة الطبية في القطاع تقوم بعمل إعجازي لعلاج الجرحى رغم شح المواد الطبية. وأشار إلى أن الكثير من الإصابات تحتاج إلى سنين طويلة للانتهاء من علاجها.

وتابع “الإصابات كلها مضاعفة، وكل مريض يحتاج إلى فريق كامل من الأطباء للعمل معه، وهو ما لا يتوفر”.

وعبّر عبد العزيز عن دهشته من الظروف المعيشية التي يقاسيها الأهالي في القطاع، نظرًا لعدم توفر المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي.

وطالب عبد العزيز المجتمع الدولي بسرعة إعادة إعمار القطاع بعد انهيار وتدمير كل سبل الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد عبد العزيز (75 عامًا) هو أحد الاستشاريين الرواد في مجال جراحة العظام بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.