مقتل 10 بتصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا (فيديو)

تحطمت مروحيتان عسكريتان ماليزيتان بعد تصادمهما خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية اليوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى مقتل 10 من أفراد الطاقم كانوا على متنهما، وفق هيئة الإنقاذ.

وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ سهيمي محمد سهيل “ارتطمت المروحيتان كلّ منهما بالأخرى خلال تحليق تدريبي، وأكدت الفرق الطبية مقتل كلّ الأشخاص الـ10 الذين كانوا على متنهما”.

وقالت البحرية الماليزية في بيان إن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9:32 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (01:32 بتوقيت غرينتش).

وقالت البحرية “تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم”.

وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلّق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادًا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو/أيار.

وبدا أن إحدى المروحيات احتكت بشفرات الدوار الخلفي لطوافة أخرى، مما تسبب في خروجهما عن السيطرة وسقوطهما، إلى أن تحطمتا في مكان غير ظاهر في الفيديو. وسُمعت أصوات شهود عيان في المكان وهم يردّدون “الله، الله، الله”.