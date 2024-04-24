جيش الاحتلال يقتل فلسطينية بزعم تنفيذها عملية طعن لأحد الجنود (فيديو)

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، بعدما ادعى تنفيذها عملية طعن لأحد الجنود قرب قرية بيت عينون في الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عامًا) برصاص الاحتلال شمال الخليل.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل جنود الاحتلال حول جثة الشهيدة.

تغطية صحفية: "بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن … من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه فلسطينية شمال الخليل" pic.twitter.com/ILKZPBi6zI — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 24, 2024

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال تعمدت ترك الشهيدة ميمونة تنزف دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها.

وزعمت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة أن الفتاة الفلسطينية كانت تحمل سكينًا، وحاولت طعن جندي من الكتيبة 92 التابعة للواء كفير، قبل إطلاق الرصاص عليها وقتلها.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينية شمال الخليل قبل قليل pic.twitter.com/kY55NdOo2v — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2024

وبموازاة حربه على قطاع غزة، يصعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 488 فلسطينيًّا وإصابة نحو 4900، وفق مؤسسات فلسطينية معنيّة.