سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

جيش الاحتلال يقتل فلسطينية بزعم تنفيذها عملية طعن لأحد الجنود (فيديو)

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم تنفيذها عملية طعن
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24/4/2024-|آخر تحديث: 24/4/202412:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، بعدما ادعى تنفيذها عملية طعن لأحد الجنود قرب قرية بيت عينون في الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عامًا) برصاص الاحتلال شمال الخليل.

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وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل جنود الاحتلال حول جثة الشهيدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال تعمدت ترك الشهيدة ميمونة تنزف دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها.

وزعمت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة أن الفتاة الفلسطينية كانت تحمل سكينًا، وحاولت طعن جندي من الكتيبة 92 التابعة للواء كفير، قبل إطلاق الرصاص عليها وقتلها.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، يصعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 488 فلسطينيًّا وإصابة نحو 4900، وفق مؤسسات فلسطينية معنيّة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات