“دعونا لا نتوقف عن الدهشة والغضب”.. الرئيس التشيلي ينشر صورة للرضيعة الفلسطينية صابرين

وصف الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر بأنها “همجية”.

ونشر بوريتش عبر حسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء، صورة للرضيعة الفلسطينية صابرين داخل حضّانة، بعدما فقدت والدتها وأباها وشقيقتها (4 سنوات) في قصف إسرائيلي.

وقال الرئيس التشيلي “دعونا لا نتوقف عن الدهشة والغضب من الهمجية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في غزة”.

وأضاف في التغريدة “قُتل أكثر من 34 ألف شخص، وتمكنوا من إخراج طفلة من رحم أم ماتت خلال عطلة نهاية الأسبوع، فليكن هناك وقف لإطلاق النار الآن”.

No dejemos de sorprendernos e indignarnos por la barbarie que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. Más de 34 mil asesinados, y el fin de semana una madre embarazada a cuya hija lograron rescatar de su vientre. Alto al fuego ya. https://t.co/PR7Auq0wRj — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 23, 2024

وفي 20 من إبريل/نيسان الجاري، قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الطفلة صابرين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى إبادة عائلتها بالكامل.

وذكر بوريتش، في تصريح للصحفيين بالقصر الرئاسي في وقت لاحق، أن سفير بلاده لدى تل أبيب الذي سحبته سانتياغو من إسرائيل، سيستمر في البقاء في تشيلي طالما استمرت المذبحة في غزة.

وكان الرئيس التشيلي قد استدعى سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 111 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.