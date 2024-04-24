المفكر العراقي عبد الحسين شعبان: “طوفان الأقصى” اختراق لنظرية الأمن الإسرائيلي وهذا ما كشفَته (فيديو)

قال الأكاديمي والمفكر العراقي عبد الحسين شعبان للجزيرة مباشر إن عملية “طوفان الأقصى” اخترقت نظرية الأمن الإسرائيلي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية بعد “طوفان الأقصى” لن تكون كما قبلها.

وأكد شعبان في حوار مع الجزيرة مباشر أن عملية “طوفان الأقصى” تمثّل نصرا للمقاومة كما أنها “عطّلت قطار التطبيع وأفشلت صفقة القرن”.

“كيان هش”

وأضاف أن طوفان الأقصى أصاب إسرائيل “بحالة من الهلع، ما دفعها لاستدعاء دول العالم للدفاع عنها”، وهو ما يشير إلى أن “إسرائيل كيان هش”.

وقال المفكر العراقي إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد قرار منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة وغيرها من القرارات ليس جديدًا على مدى تاريخها.

وأضاف أن هناك نوعًا من التماهي بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مشيرًا إلى أن قرار الفيتو يعدّ بمثابة “صفعة” لمن يعتقد أنه يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط.

مستقبل القضية الفلسطينية

وأكد المفكر العراقي أنه مهما حدث ستبقى القضية الفلسطينية في ضمير الشعوب العربية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي تقدم أو تنمية حقيقية في المنطقة دون حل عادل وسلمي ومقبول للقضية الفلسطينية على أساس حق تقرير المصير وإقامة دولة عاصمتها القدس، بالإضافة إلى ضمان حق العودة بموجب القرار الأممي 194.

وفيما يتعلق بالهجمات المتبادلة بي إيران وإسرائيل مؤخرًا، قال شعبان إن “رد الطرفين كان مدروسًا ومحدودًا ومحسوبًا ضمن قواعد الاشتباك المعترف بها”.