بايدن يوقع قانون الـ95 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان (فيديو)

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قانونًا لتقديم مساعدات جديدة بـ95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، كما يتضمن القانون تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقال بايدن إن القانون “يقدم دعمًا حيويًا لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم”.

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة، و8 مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

“التزامنا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”

وأضاف بايدن في خطاب عقب توقيع القانون أن المساعدات ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مؤكدًا أن التزام بلاده بأمن إسرائيل “لا يتزعزع”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى مشاركة بلاده في التصدي “لهجمة إيران غير المسبوقة على إسرائيل”.

وقال بايدن إن القانون “يزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”، مضيفًا أنهم “يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن بلاده ستقوم على الفور “بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.

ودعا إسرائيل إلى “ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.

سيبدأ في غضون ساعات

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال بايدن إنه وافق على إمدادات أسلحة أولية بقيمة مليار دولار، مضيفًا أن تدفق هذه الأسلحة سيبدأ في غضون ساعات.

وتتضمن حزمة المساعدات الأولية مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز “ستينغر”، وذخيرة إضافية لمنظومات صواريخ مدفعية متحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 مليمترًا، وذخائر مضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة.