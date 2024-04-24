بيلوسي: نتنياهو يُمثل منذ سنوات “عقبة” أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل منذ سنوات “عقبة” أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل.

وأوضحت بيلوسي في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة “ملتزمة” بأمن إسرائيل من كل النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Former Speaker of the US House of Representatives Nancy Pelosi has said Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is an obstacle to a two-state solution and should resign | https://t.co/tE9XsoTsEx pic.twitter.com/3pUhgRea12 — RTÉ News (@rtenews) April 22, 2024

وأضافت “يجب أن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. نرفض سياسات نتنياهو وممارساته. ما حدث فظيع. الدمار في غزة هائل”.

وتابعت “على نتنياهو أن يستقيل، فهو في نهاية المطاف مسؤول عن ذلك”.

واتهمت بيلوسي نتنياهو بأنه “عقبة” أمام حل الدولتين، وقالت “لا أعرف ما إذا كان يخشى السلام أم أنه لا يريد السلام فحسب، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين منذ سنوات”.

Nancy Pelosi joins Schumer in slamming Netanyahu, calls for Israel PM to resign over Oct. 7 attack https://t.co/ufauvrhL3F pic.twitter.com/yribRMjzZe — New York Post (@nypost) April 23, 2024

وتشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 112 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارًا هائلًا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.