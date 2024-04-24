سياسة|السودان

بينهم طفل.. الجوع يحصد أرواح 3 سودانيين في أم درمان

المدنيون في منطقة أم بدة يعيشون أزمة إنسانية

الأمم المتحدة: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث
الأمم المتحدة: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث (رويترز)
24/4/2024-|آخر تحديث: 24/4/202408:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت غرفة طوارئ منطقة أم بدة بأم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، وفاة 3 مواطنين بسبب الجوع بينهم طفل بمربع 40 حي الخيمة.

وأوضحت غرفة طوارئ أم بدة في بيان لها، الثلاثاء، أن المدنيين في المنطقة يعيشون أزمة إنسانية “فمن سلم من طائش الرصاص والمدافع، وقصف الطيران العشوائي، لم ولن يسلم من سوء الغذاء وانعدام الدواء ومياه الشرب النظيفة”.

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ودعت غرفة طوارئ أم بدة إلى ضرورة التدخل العاجل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواطنين في المنطقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذّرت في وقت سابق، من أن مناطق النزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة “كارثية” بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز، بين موسمَي الحصاد، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم.

ووفق الأمم المتحدة فإن السودان بعد عام من الحرب ، يواجه “واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة”، حيث يهدد خطر المجاعة حوالي 18 مليون سوداني، أي بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما يعاني 730 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

المصدر : الجزيرة مباشر