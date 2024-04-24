خبير عسكري: الاحتلال لم يحقق أي هدف عسكري أو سياسي خلال 200 يوم من الحرب (فيديو)

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد رحال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في “ورطة”، وذلك بسبب مرور 200 يوم من العدوان على غزة “دون تحقيق أي هدف عسكري أو سياسي أو إنجاز ميداني”.

وقال رحال للجزيرة مباشر “نتنياهو والجيش الإسرائيلي في مستنقع من الرمال المتحركة، لا يعرفون ماذا بعد؟ وما هي الخطة لليوم التالي؟ إذا انسحب نتنياهو من غزة فهو في ورطة، وإذا بقي فهو في ورطة أيضًا”.

وأضاف “في معايير الحروب غير المتوازنة، عندما يكون هناك تفاوت بين طرفي الصراع، يقال إن ثبات الضعيف وعدم رفعه للراية البيضاء هو انتصار، وهذا ما يحصل اليوم في غزة”.

وتابع “لكن ما بالك لو كان الطرف الآخر، الضعيف والمحاصر قبل الحرب وأثناء الحرب، ويعاني من ضغط شعبي شديد نتيجة التجويع الذي يُمارَس على الشعب في غزة؟ ومع كل هذه المعطيات، هذا الطرف الضعيف يقدم ندية ومواجهة وعمليات إيجابية، ويقوم بإنزال خسائر كبيرة في الطرف الآخر، 200 يوم وهو ما زال يقاتل رغم كل أنواع الحصار وظروف المعركة”.

"نتنياهو في ورطة".. الخبير العسكري العميد أحمد رحال: 200 يوم من العدوان.. والاحتلال لم يحقق أي هدف عسكري أو سياسي pic.twitter.com/VU5lfxC7wF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2024

وأوضح رحال أنه في الحروب توجد معايير عسكرية وأخرى سياسية، وبالمعايير العسكرية يفوز الطرف القوي بسحق الطرف الآخر، متسائلًا “هل سُحقت حماس؟ هل سُحقت فصائل المقاومة في غزة؟ كما أنه وفقًا للمعايير السياسية لم تحقق إسرائيل أيًّا من أهدافها”.

وقال “لذلك نحن اليوم أمام انتصار، صحيح أن الفصائل أُنهكت ولحقت بها خسائر كبيرة، لكن يكفيها أنها بعد 200 يوم من الحرب، لم ترفع الراية ولا تزال صامدة وتقاتل”.