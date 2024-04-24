“سميته عيسى ابن مريم”.. وداع مؤلم لأم فقدت ابنها الوحيد بغارة على غزة (فيديو)

مشاهد مؤثرة التقطها الفلسطينيون لإحدى الأمهات التي فقدت ابنها الوحيد جراء قصف إسرائيلي على غزة.

“عيسى” هو اسم الطفل الشهيد وأمه الثكلى تدعى “مريم”، تناديه مفجوعة وكأنها لا تصدق، ترجوه أن يستفيق، لكنه ليس بنائم، فآلة الحرب الإسرائيلية أزهقت روحه، كما الآلاف من باقي أطفال القطاع المحاصر الذين قضوا بفعل جحيم الطائرات والمدافع الإسرائيلية.

وبعد أكثر من 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على القطاع، ترتفع حصيلة الشهداء لأكثر من 34 ألف شهيد إضافة لعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين، فضلًا عن الدمار الهائل الذي سببه القصف الإسرائيلي في البنى التحتية لعموم القطاع، والتسبب في مجاعة بسبب الحصار الخانق المفروض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب منظمات إنسانية أممية ودولية.