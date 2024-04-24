طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتظاهرون ضد إسرائيل والأمن يتدخل (فيديو)

تصاعد حراك طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، احتجاجًا على إدارة الجامعة ولمطالبتها بالتوقف عن تمويل الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، بينما تدخّل الأمن للتشويش عليها وسط هلع في الحرم الجامعي وغضب بين أعضاء هيئة التدريس.

“فلوسنا رايحة فين؟”

وشهد الحرم الجامعي بميدان التحرير الواقع في قلب القاهرة لليوم الثالث على التوالي، أمس الاثنين، فعاليات تضامنية مع فلسطين وسط الحرب على غزة، بينما رفع الطلاب لافتات كُتب عليها “فلوسنا رايحة فين؟”.

وحازت المطالبات دعمًا من حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (BDS)، بينما اتهم الطلاب الجامعة بالشراكة مع شركات داعمة للاحتلال بينها (AXA) و(HP)، وسط استنكار واسع لرفضها الإفصاح عن بيانات تلك العقود.

على فكرة: هذه جامعتي. الجامعة الامريكية في القاهرة. هل تنتشر الحركة الطلابية الثورية السلمية للجامعات العربية؟ pic.twitter.com/9Z5sLR6mHs — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 23, 2024

وكان الطلاب قد شاركوا في مظاهرات ووقفات احتجاجية عدة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، طالبوا خلالها بالضغط من أجل وقف ما وصفوها حينئذ بـ”الإبادة الجماعية”.

هتافات رغم إطفاء الأنوار

وقال متحدث باسم الطلاب على مسرح قاعة “إيوارت” بالحرم الجامعي إن مطالبهم تمثلت في “مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال، وإنهاء جميع عقود الرعايا والتبادل مع أي شركات تُدرَج في قائمة حركة مقاطعة إسرائيل، والتزام الإدارة بالشفافية المالية مستقبلًا”.

وفي أعقاب الكلمة لجأت إدارة الجامعة إلى إطفاء الأنوار بينما ردد الطلاب هتافات “طفّي النور كمان وكمان، الجامعة داعمة الكيان”، و”اسمع يا أحمد يا دلال، لا لشركات الاحتلال”، و”يا طلاب الجامعات المصرية، ثوروا ضد الصهيونية”.

AUC students chant for Palestine, and demand compliance with BDS, Tahrir campus now. pic.twitter.com/fI4LLCsAWR — Farah Desouky (@FarahDesouky1) April 22, 2024

وفوجئ الطلاب بدخول ما يبدو أنهم أفراد أمن إلى المسرح بغرض التشويش على الندوة، وفي الوقت ذاته، ردد أحد الشبان عبارة “بيحاولوا يمنعونا إننا نتكلم عن فلسطين”. واشتكى الطلاب مما وصفوها بـ”التضييقات الأمنية” خلال عرض مطالبهم.

طلبة الجامعة الأمريكية بيسألوا فلوسهم رايحة فين…والتساؤل بييجي على خلفية علم الطلبة بشراكة الجامعة مع AXA وHP وشركات تانية كتير داعمة للاحتلال الصهيوني، بس الجامعة رافضة الافصاح عن أي بيانات أو معلومات تخص العقود دي. الجامعة مخبية ايه؟ وفلوسنا رايحة فين؟ pic.twitter.com/F6HnpKUmoY — Fadila || فضيلة (@fadilakhaled) April 18, 2024

تفاعل أساتذة الجامعة

وتولى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدفاع عن الطلاب وصد رجال الأمن، وفق مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحازت أكاديمية في الجامعة ذاتها تضامنًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهتها للأمن الذي حاول إزالة اللافتات، وعلقت بالقول “عيب كده إحنا أساتذة مبنعملش في الطلبة كده، عيب”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.