طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتظاهرون ضد إسرائيل والأمن يتدخل (فيديو)

تصاعد حراك طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، احتجاجًا على إدارة الجامعة ولمطالبتها بالتوقف عن تمويل الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، بينما تدخّل الأمن للتشويش عليها وسط هلع في الحرم الجامعي وغضب بين أعضاء هيئة التدريس.

وشهد الحرم الجامعي بميدان التحرير الواقع في قلب القاهرة لليوم الثالث على التوالي، أمس الاثنين، فعاليات تضامنية مع فلسطين وسط الحرب على غزة، بينما رفع الطلاب لافتات كُتب عليها “فلوسنا رايحة فين؟”.

وحازت المطالبات دعمًا من حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (BDS)، بينما اتهم الطلاب الجامعة بالشراكة مع شركات داعمة للاحتلال بينها (AXA) و(HP)، وسط استنكار واسع لرفضها الإفصاح عن بيانات تلك العقود.

وكان الطلاب قد شاركوا في مظاهرات ووقفات احتجاجية عدة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، طالبوا خلالها بالضغط من أجل وقف ما وصفوها حينئذ بـ”الإبادة الجماعية”.

وقال متحدث باسم الطلاب على مسرح قاعة “إيوارت” بالحرم الجامعي إن مطالبهم تمثلت في “مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال، وإنهاء جميع عقود الرعايا والتبادل مع أي شركات تُدرَج في قائمة حركة مقاطعة إسرائيل، والتزام الإدارة بالشفافية المالية مستقبلًا”.

وفي أعقاب الكلمة لجأت إدارة الجامعة إلى إطفاء الأنوار بينما ردد الطلاب هتافات “طفّي النور كمان وكمان، الجامعة داعمة الكيان”، و”اسمع يا أحمد يا دلال، لا لشركات الاحتلال”، و”يا طلاب الجامعات المصرية، ثوروا ضد الصهيونية”.

AUC students chant for Palestine, and demand compliance with BDS, Tahrir campus now. pic.twitter.com/fI4LLCsAWR

— Farah Desouky (@FarahDesouky1) April 22, 2024