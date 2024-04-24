“عملية عالية المخاطر”.. الأونروا تعلن إيصال مساعدات إلى مخيم جباليا شمال غزة (شاهد)

تمكنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، من إيصال مساعدات إنسانية إلى مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الوكالة الأممية في بيان مقتضب على منصة إكس “أمس (الثلاثاء)، قامت الأونروا واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) بشكل مشترك بمهمة عالية المخاطر إلى شمال غزة لتوفير مساعدات طبية وتنقية مياه منقذة للحياة إلى سكان جباليا”.

وأكدت الأونروا أنها “العمود الفقري للجهود الإنسانية، حيث تقدم المساعدة المنقذة للحياة للناس في جميع أنحاء قطاع غزة”.

والثلاثاء، قالت الأونروا في بيان مقتضب على منصة إكس “وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي” لإنقاذ سكان القطاع.

وتسود في شمالي قطاع غزة مظاهر مجاعة حادة تحيق بعشرات الآلاف من النازحين وأهالي المنطقة مع انعدام معظم المواد الغذائية الأساسية، ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى المنطقة.

Yesterday, @UNRWA & @UNICEF jointly undertook a high-risk mission to North #Gaza to provide life-saving medical & water-purification aid to people in Jabalia.@UNRWA is the backbone of the humanitarian effort, bringing life-saving assistance to people across the #GazaStrip pic.twitter.com/aSEfgYtrt1 — UNRWA (@UNRWA) April 24, 2024

ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا

في سياق متصل، أعلنت ألمانيا، الأربعاء، عزمها استئناف التعاون مع الأونروا في غزة، عقب تقرير مستقل خلص إلى أن إسرائيل لم تبرهن اتهاماتها لموظفين بالوكالة بالعمل مع حركة حماس.

ومنذ 26 من يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقد أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.