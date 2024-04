“عملية عالية المخاطر”.. الأونروا تعلن إيصال مساعدات إلى مخيم جباليا شمال غزة (شاهد)

تمكنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، من إيصال مساعدات إنسانية إلى مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الوكالة الأممية في بيان مقتضب على منصة إكس “أمس (الثلاثاء)، قامت الأونروا واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) بشكل مشترك بمهمة عالية المخاطر إلى شمال غزة لتوفير مساعدات طبية وتنقية مياه منقذة للحياة إلى سكان جباليا”.

وأكدت الأونروا أنها “العمود الفقري للجهود الإنسانية، حيث تقدم المساعدة المنقذة للحياة للناس في جميع أنحاء قطاع غزة”.

والثلاثاء، قالت الأونروا في بيان مقتضب على منصة إكس “وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي” لإنقاذ سكان القطاع.

وتسود في شمالي قطاع غزة مظاهر مجاعة حادة تحيق بعشرات الآلاف من النازحين وأهالي المنطقة مع انعدام معظم المواد الغذائية الأساسية، ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى المنطقة.

Yesterday, @UNRWA & @UNICEF jointly undertook a high-risk mission to North #Gaza to provide life-saving medical & water-purification aid to people in Jabalia.@UNRWA is the backbone of the humanitarian effort, bringing life-saving assistance to people across the #GazaStrip pic.twitter.com/aSEfgYtrt1

