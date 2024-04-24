فريق الطلاب المفاوض في جامعة كولومبيا: نواصل الاعتصام حتى تنفيذ مطالبنا (فيديو)

قال الفريق الطلابي المفاوض في جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك للجزيرة مباشر إنهم لن يفضوا اعتصامهم المعارض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون تحقيق مطالبهم بقطع جميع استثمارات الجامعة مع إسرائيل.

وأضاف الفريق أن إدارة الجامعة أمهلتهم 48 ساعة لفض الاعتصام، أو استدعاء قوات الأمن.

وذكروا أن الجامعة أبدت استعدادها للاستجابة فقط للمطالب التي لا تهدد علاقاتها بإسرائيل، كإعادة الطلاب المفصولين إلى الدراسة.

تمديد الموعد النهائي

من جهتها، قالت الجامعة في بيان، اليوم الأربعاء، إن طلابها وافقوا على إزالة “عدد كبير” من عشرات الخيام التي نصبوها في حرم الجامعة الرئيس في إطار احتجاج على الاجتياح الإسرائيلي لغزة.

وذكرت الجامعة أن هذا يأتي في إطار اتفاق وافقت الجامعة بموجبه على تمديد الموعد النهائي لإزالة الخيام جميعها لمدة 48 ساعة من منتصف الليلة الماضية، مشيرة إلى إحراز “تقدم كبير” في المحادثات.

وأضافت الجامعة أنه بالإضافة إلى إزالة عدد كبير من الخيام، وافق زعماء الطلاب على التأكد من أن أي شخص غير منتسب للجامعة سيغادر الحرم الجامعي، وعلى أن يتوافق أي نشاط مع قواعد السلامة من الحرائق، وعلى أن يمتنع المتظاهرون عن استخدام أي لغة للتمييز أو المضايقة.

وبدأ مئات الطلاب اعتصامهم قبل أيام عدة، للمطالبة بـ”وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وسحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي”.

وهددت الجامعة، أمس الثلاثاء، باستدعاء سلطات إنفاذ القانون لإزالة الخيام إذا لم يفعل الطلاب ذلك بحلول منتصف الليل، واعتقلت شرطة نيويورك يوم الجمعة أكثر من 100 متظاهر في المخيم بناء على طلب إدارة الجامعة.

وقالت الجامعة إنها ستنظر في “خيارات بديلة” حال فشل المفاوضات مع الطلاب المحتجين في التوصل لاتفاق.

ويطالب المتظاهرون الجامعة بالكشف عن أي استثمارات مالية قد تدعم الحرب في غزة وسحبها، والعفو عن الطلاب الذين منعوا من الحضور للجامعة بعد المشاركة في المظاهرات.

ويؤكد المتظاهرون أن الاحتجاجات سلمية وأن عددًا قليلًا من الدخلاء غير المرتبطين بحركتهم هم المسؤولون عن حدوث “مواجهات بغيضة”.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إنها لن تتعامل مع التعدّي على ممتلكات الغير أو انتهاكات قواعد التخييم إلا حين تستدعيها سلطات الجامعة للتدخل لأن الحرم الجامعي ملكية خاصة، لكنها ستتصرف من تلقاء نفسها في حالة وقوع جرائم عنف.

وبعد اعتقال الشرطة طلابًا من المشاركين في الاعتصام، بدأت احتجاجات مماثلة في العديد من الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة، مثل جامعة نيويورك ونيو سكول وستانفورد وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومنذ بدء الاحتجاجات على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استقال رئيسا جامعتي هارفارد وبنسلفانيا بعد عاصفة انتقادات مماثلة.