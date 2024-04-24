كتائب المجاهدين تستهدف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية (شاهد)

نشر الإعلام العسكري لكتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، مشاهد لما وصفته باستهداف “مغتصبات” غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقال أحد كوادر الحركة إن هذا القصف يأتي تزامنًا مع ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة، كما أهداه لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني بعد أكثر من 200 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتواصل إسرائيل حربًا دامية على قطاع غزة المحاصر منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن استهداف البنى التحتية والمؤسسات المدنية في عموم القطاع، إضافة إلى الحصار الخانق الذي سبَّب مجاعة، حسب منظمات دولية وأممية.