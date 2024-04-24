متظاهرون غاضبون يشعلون النيران قرب مقر نتنياهو بعد “فيديو” الأسير الإسرائيلي (شاهد)

في أولى ردات الفعل على “الفيديو” الذي نشرته كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، للأسير الإسرائيلي لديها “هيرش جولدبيرج بولين”، تظاهر إسرائيليون وأشعلوا النار في محيط مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

من جهتها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إن قواتها “تعمل حاليًا على الحفاظ على النظام العام عقب احتجاج في شارع غزة في القدس”.

وقالت الشرطة في بيانها إنها ألقت القبض على شخصين مشتبه بهما لاستجوابهما بتهم الحرق العمد والسلوك غير المنضبط، عقب بدء بعض المتظاهرين بمخالفة الأمر بإشعال النيران وإطلاق الألعاب النارية وقلب صناديق القمامة على الشارع.

وأضافت أن قواتها تواصل العمل هناك من أجل الحفاظ على النظام العام، كما أكدت أنها ستسمح بحرّية الاحتجاج بموجب القانون، ولكنها ستعمل ضد مثيري الشغب والمشاغبين العنيفين وأولئك الذين يحاولون المساس بالسلام والأمن العامين، على حد تعبير البيان.

وكانت “حماس” قد نشرت مقطعًا مصورًا للأسير الإسرائيلي “بولين” الذي ظهر بيد مبتورة وهو ينتقد نتنياهو وحكومته، متهمًا إياهم بالتقصير وعدم الاكتراث بالأسرى الإسرائيليين لدى غزة، وتعطيل أي صفقة لخروجهم.