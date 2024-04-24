هل توقفت المفاوضات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي؟ قيادي بحماس يجيب (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، إن الحركة ردت على المقترح الأخير الذي جاءها عبر الوسطاء “باعتبار أنه موافَق عليه” من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلي لم يرد حتى الآن رسميًّا رغم مرور أكثر من 10 أيام على رد حماس.

وأوضح نعيم للجزيرة مباشر أن الذي تلقوه فقط حتى الآن ردود جاءت عبر الاعلام بأن الاحتلال يرفض المقترح، لذا “لا يمكن القول إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود أو لم تصل”.

واتهم نعيم الإدارة الأمريكية بأنها تحاول التغطية على تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، لرفضهم أي فرصة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك عبر الهجوم على موقف حماس، وفقًا لنعيم.

وأضاف “لكن الأمريكيين يدركون جيدًا وفي أكثر من مناسبة أن حماس قدّمت رؤية موضوعية وبناءة، وبالتالي نعتبر أن كل هذه المواقف هي لممارسة الضغط على الحركة لتقديم المزيد من التنازلات، ولكن كما قلنا في النهاية إن الكل يُجمع، وهو ما أكده الكثير من الساسة حتى داخل الكيان وجزء من الوفد المفاوض الصهيوني، على أن نتنياهو هو من يعطل الوصول إلى اتفاق من أجل مصالحه الشخصية، ولحماية نفسه من اليوم التالي للمعركة”.

بعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة.. هل وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود؟

القيادي في حماس د. باسم نعيم يجيب pic.twitter.com/Sk9qjw9syi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2024

وعلّق القيادي في حماس على تصريحات المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، التي حمّل فيها حماس المسؤولية بشأن عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ووصف نعيم هذه التصريحات بأنها “مؤسفة”، قائلًا إن اختصاص المسؤول هو القضايا الإنسانية، و”فيما يخص هذا الوضع، فإن الصورة أبلغ من الكلام”، وانتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل “نحن أمام إبادة جماعية بختم محكمة العدل الدولية، ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تعطي الغطاء لهذه الجرائم عبر استخدام الفيتو أو باعتماد 26 مليار دولار لدعم الكيان الصهيوني”.