“وين بدنا نروح؟”.. فلسطيني يعيد تشييد خيمته بعد ساعات من قصفها (فيديو)

أعاد الفلسطيني صلاح الدين أبو حطب، النازح من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى منطقة المواصي غربًا، تشييد خيمته التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات قليلة من القصف الذي استهدف المنطقة.

قال أبو حطب للجزيرة مباشر إنه انتقل مع عائلته من منطقة المعسكر بمدينة خان يونس إلى المواصي التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها منطقة آمنة، لافتًا إلى أنهم فوجئوا ليلًا باتصالات من الجيش لإخلاء عشرات الخيام تمهيدًا لقصفها بالطائرات.

وأوضح أبو حطب أن الجيش الإسرائيلي لم يمنحهم سوى دقيقة واحدة، وأنهم شاهدوا الصواريخ وهي تسقط على المنطقة التي نزحوا إليها، مما أدى إلى دمار في خيامهم وبالمنطقة بشكل كبير للغاية.

وأضاف “بيوتنا هُدمت وخيامنا دُمرت بالقصف الإسرائيلي، وأنا الآن أقوم بإعادة بناء الخيمة التي هُدمت بفعل القصف لتؤوي أسرتي وأسرة شقيقي الأصم وزوجته المصابة بمرض نفسي”.

◾ الاحتلال الصهيوني يقصف منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/UiqSQnYpY5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 19, 2024

وبلهجته العامية، قال أبو حطب “وين بدنا نروح؟ مفيش مكان آمن بقطاع غزة، وكل المناطق معرَّضة للقصف والدمار، فش إلنا مأوى، وخسرنا كل شيء بسبب الحرب الإسرائيلية”.

وأشار أبو حطب إلى أنه لا يمتلك أي بديل للعيش فيه بالوقت الحالي، وأن ذلك ما دفعه إلى إعادة بناء الخيمة بعد وقت قصير جدًّا من تدميرها بفعل القصف الإسرائيلي للمنطقة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صنّف جيش الاحتلال منطقة المواصي الواقعة غربي القطاع وتمتد من دير البلح حتى مدينة رفح “منطقة آمنة”، وطالب السكان بالنزوح إليها، إلا أنه استهدفها أكثر من مرة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من النازحين.