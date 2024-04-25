أسيرة إسرائيلية سابقة تكشف كيف تعامل معها رجال المقاومة أثناء احتجازها في غزة (فيديو)

تحدثت أسيرة إسرائيلية سابقة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تجربة أسرها في قطاع غزة وطريقة معاملتها من قبل رجال المقاومة.

وقالت الأسيرة في مقابلة مع القناة (13) العبرية “تعرضت للاختطاف مع فتاتين أخريين ولم نكن نعلم ماذا سيكون مصيرنا، ثم نُقلنا من مكان لآخر دون أن يشرح أحد لنا شيئا، ساعة نكون في شقة، وساعة أخرى نكون في نفق تحت الأرض”.

وأضافت “رغم أني كنت أعيش في خوف شديد، إلا أنني لم أتعرض لأي نوع من العنف أو الاعتداء الجنسي، ولم ينتبني شعور ولو للحظة من أن شخصًا سيأتي ويعتدي عليّ”.

مفاوضات الأسرى

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتتهم حماس نتنياهو بالتعنت وعدم الرغبة في إنجاز اتفاق،كما تتهم المعارضة في إسرائيل نتنياهو بعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع حماس لأغراض سياسية.