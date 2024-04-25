أمريكا.. اعتقال العشرات من جامعة كاليفورنيا واتساع الحراك الطلابي ضد إسرائيل (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية 93 طالبًا في جامعة كاليفورنيا الجنوبية ممن شاركوا باحتجاجات ضد إسرائيل، بدأت في الجامعة قبل أيام وامتدت إلى جامعات في ولايات مختلفة.

وشهدت جامعة كاليفورنيا الجنوبية وهي إحدى الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة، مظاهرات للاحتجاج على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 7 شهور، فيما تدخلت الشرطة ضد الطلاب.

وبدأت شرطة لوس أنجلوس التي لم تسمح للطلاب بنصب الخيام في أجزاء معينة من الحرم الجامعي، بإصدار تحذيرات للمتظاهرين بالتفرق.

وأغلقت الشرطة الحرم الجامعي الرئيس أمام العامة، واتخذت إجراءات أمنية واسعة النطاق في المنطقة المحيطة.

وبينما أراد بعض الطلاب نصب خيام في قسم ينشغل فيه المتظاهرون ظهرًا، لم تسمح إدارة الجامعة بذلك وواجه الطلاب لاحقًا تدخلًا من الشرطة.

وفي وقت سابق تجمع نحو 200 طالب يحتجون ضد حرب إسرائيل على غزة وإجراءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين في حرم جامعة تكساس، فيما اعتقلت الشرطة 17 طالبًا زعمت أنهم كانوا يقودون المجموعة.

ووقع تدافع بين القوات الأمنية ووحدات الخيالة والطلاب، ودعت الشرطة المتظاهرين إلى فض التجمع، فيما واصل الطلاب احتجاجهم بالجلوس في حديقة الجامعة، ثم اعتقلت الشرطة مرة أخرى بعض المتظاهرين.

انضمام 3 جامعات

انضمت 3 جامعات جدد إلى المظاهرات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبدأ مئات الطلاب صباح الخميس، بالتجمع في حرمي جامعتي جورج تاون وجورج واشنطن في العاصمة الأمريكية، ونورث ويسترن في شيكاغو.

وردد الطلاب الذين تجمعوا في الحديقة الكبيرة وسط حرم جامعة جورج تاون، شعارات مثل “فلسطين حرة”، و”وقف إطلاق نار فوري في غزة”.

ونصب بعض الطلاب خيامًا في الأماكن التي أعطت فيها الشرطة إذنًا بذلك.

وفي جامعة جورج واشنطن، رفع الطلاب لافتات مؤيدة لفلسطين وبدأوا السير بشكل جماعي نحو حرم الجامعة.

وأبلغت الشرطة ممثلي الطلاب أنه يمكنهم التظاهر في الحرم الجامعي بين 07.00 صباحًا و19.00 مساء، وأنه لن يُسمح بالمظاهرات خارج هذه الساعات.

كما انضمت مجموعة من طلاب جامعة “نورث وسترن” في شيكاغو، الخميس، إلى الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي تطالب بإنهاء الحرب.

وأقامت المجموعة خيمات عدة صباح الخميس في حرم الجامعة في إيفانستون، كما رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها “منطقة غزة الحرة المحررة”.

وكان العديد من المتظاهرين يرتدون الكوفية، وكان آخرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية.

بداية الحراك

في 18 إبريل/نيسان الجاري بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصامًا في حديقة الحرم الجامعي احتجاجًا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و”الإبادة الجماعية” في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.