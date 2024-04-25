القسام تبث لحظة قنص ضابط إسرائيلي في بيت حانون شمالي غزة (شاهد)

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعًا مصورًا قال إنه لقنص ضابط إسرائيلي في محافظة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهر المقطع القناص التابع لكتائب القسام وهو يستعد لإطلاق النار، قبل أن يردي الضابط الإسرائيلي الذي كان رفقة بعض الجنود.

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في عموم قطاع غزة في التصدي لقوات جيش الاحتلال، وبتنفيذ عملياتها ضده مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي خلّف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين من الأطفال والنساء، فضلًا عن الدمار الهائل في مدن القطاع، وتسبب الحصار الخانق بمجاعة كارثية بحسب منظمات أممية ودولية.