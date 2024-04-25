سياسة|إسرائيل

بن غفير يهاجم نتنياهو بعد السماح بزيارة مراقبين أجانب للسجون ولقاء أسرى “نخبة” القسام

قاضيان بريطانيان -تحددهما تل أبيب- يلتقيان الأسرى بحضور قاض إسرائيلي

بن غفير نتنياهو
صورة أرشيفية لبن غفير (يمين) مع نتنياهو (يسار) (الفرنسية)
25/4/2024-|آخر تحديث: 25/4/202410:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على طلب بريطاني بلقاء مراقبين دوليين للأسرى من مقاتلي النخبة في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- داخل سجون الاحتلال بحضور أحد القضاة الإسرائيليين.

وذكرت أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اعترض على الموافقة، متهمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتهاج “سياسة خاطئة تضر بالردع”.

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ونقلت عن بن غفير قوله إنه “بدلًا من دعوة الوزراء للموافقة على دخول رفح يجتمع المجلس للموافقة على زيارات مراقبين دوليين لقتلة حماس”.

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي أن “رئيس الحكومة ومجلس الوزراء غير مستعدين للموافقة على زيارات الصليب الأحمر للسجون التي يحتجز فيها أسرى حماس طالما أن المختطفين الإسرائيليين لا يتلقون مثل هذه الزيارات”.

3 قضاة.. بريطانيان وإسرائيلي

وأضاف المسؤول أنه مع ذلك، وافق المجلس على أن يقوم قاضيان بريطانيان، تحدد إسرائيل هويتهما، برفقة قاض إسرائيلي، بتفقد أوضاع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية “لإثبات أن الدولة تستوفي المعايير الدولية”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة (معاريف) العبرية إن بريطانيا طلبت من إسرائيل، السماح لمراقبين دوليين بتفقد أوضاع أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء “كاد أن يوافق عليه (الطلب البريطاني)، لولا أن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير عارض ذلك بشدة”.

وبحسب (معاريف)، فإن بن غفير طلب من نتنياهو “عدم السماح أبدًا لمراقبين دوليين بزيارة أسرى فلسطينيين، إلا في حال السماح لمراقبين بزيارة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 9 آلاف و500 أسير فلسطيني في سجونها، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر