بن غفير يهاجم نتنياهو بعد السماح بزيارة مراقبين أجانب للسجون ولقاء أسرى “نخبة” القسام

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على طلب بريطاني بلقاء مراقبين دوليين للأسرى من مقاتلي النخبة في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- داخل سجون الاحتلال بحضور أحد القضاة الإسرائيليين.

وذكرت أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اعترض على الموافقة، متهمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتهاج “سياسة خاطئة تضر بالردع”.

ونقلت عن بن غفير قوله إنه “بدلًا من دعوة الوزراء للموافقة على دخول رفح يجتمع المجلس للموافقة على زيارات مراقبين دوليين لقتلة حماس”.

הקבינט קבע שיוכנסו לבתי הכלא הישראלים שופט ישראלי ושני משקיפים זרים שיבקרו את מחבלי הנוח'בה ויעבירו מידע על מצבם.

השר לביטחון לאומי בן גביר התנגד ותקף שמדובר בהתקפלות לדרישה בריטית שתגרום נזק עצום להרתעה הישראלית pic.twitter.com/jUNZi3EgFD — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 25, 2024

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي أن “رئيس الحكومة ومجلس الوزراء غير مستعدين للموافقة على زيارات الصليب الأحمر للسجون التي يحتجز فيها أسرى حماس طالما أن المختطفين الإسرائيليين لا يتلقون مثل هذه الزيارات”.

3 قضاة.. بريطانيان وإسرائيلي

وأضاف المسؤول أنه مع ذلك، وافق المجلس على أن يقوم قاضيان بريطانيان، تحدد إسرائيل هويتهما، برفقة قاض إسرائيلي، بتفقد أوضاع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية “لإثبات أن الدولة تستوفي المعايير الدولية”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة (معاريف) العبرية إن بريطانيا طلبت من إسرائيل، السماح لمراقبين دوليين بتفقد أوضاع أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء “كاد أن يوافق عليه (الطلب البريطاني)، لولا أن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير عارض ذلك بشدة”.

לצערי שוב רה״מ מוביל מדיניות שגויה שפוגעת בהרתעה. במקום לכנס את הקבינט לאשר פעולה ברפיח ובצפון, מכנס את הקבינט כדי לאשר ביקורים של משקיפים בינלאומיים לרוצחי הנוחב׳ה. ההחלטה היום בקבינט לכפות עלי ביקורי משקיפים זרים בבתי הכלא שיבדקו את מצבם של מחבלי הנוחב׳ה, היא טעות חמורה.… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 25, 2024

وبحسب (معاريف)، فإن بن غفير طلب من نتنياهو “عدم السماح أبدًا لمراقبين دوليين بزيارة أسرى فلسطينيين، إلا في حال السماح لمراقبين بزيارة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 9 آلاف و500 أسير فلسطيني في سجونها، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية.