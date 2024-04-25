حزب الله يبث مشاهد استهداف دبابة “ميركافا” قرب موقع للجيش الإسرائيلي (فيديو)

نشر (حزب الله) اللبناني مقطعًا مصورًا لما قال إنه استهداف لدبابة “ميركافا” إسرائيلية في محيط موقع المطلة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية-القطاع الشرقي عند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهر “الفيديو” المنشور ما قال الحزب إنه تموضع للدبابة المستهدفة قبل إصابتها بصاروخ واشتعال النيران فيها، كما أظهر المقطع المصور صورًا قال الحزب إنها للدبابة التي تم استهدافها ملقاة على جانب إحدى الطرق.

وتتوتر الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تزامنًا مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على عموم قطاع غزة، حيث يتبادل الجانبان القصف والاستهداف، في ظل الحرب التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن الدمار الواسع في البنى التحتية، وتسبب الحصار بمجاعة إنسانية بحسب منظمات أممية ودولية.