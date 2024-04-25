حفيد نيلسون مانديلا يخاطب العالم عبر الجزيرة مباشر بشأن أسطول الحرية المتجه إلى غزة (فيديو)

“جهودكم هي التي ستمكّن الفلسطينيين من عزل هذا النظام الصهيوني”

وجّه نكوسي زويليفليل مانديلا، العضو ببرلمان جنوب إفريقيا وحفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، رسالة إلى العالم عبر شاشة الجزيرة مباشر، شكر فيها النشطاء الذين جاؤوا من أكثر من 50 دولة حول العالم لينضموا إلى “أسطول الحرية” الذي يتجه إلى غزة.

وقال مانديلا الحفيد للجزيرة مباشر إنه تمت الاستفادة من تضامن الأسرة الدولية، التي ساعدته ليكون موجودًا لتمثيل جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن هذه الأسرة الدولية هي التي تساعد على التمتع بالحرية، كما ساعدت على سقوط نظام فصل عنصري وحشي كان قائمًا في بلاده.

ووجّه مانديلا نداءه للناشطين للانضمام بمئات الآلاف إلى أسطول الحرية، مؤكدًا الرغبة بأن تزداد السفن الثلاث التي تمثل هذا الأسطول إلى 300 أو 400 أو 500 سفينة، بحسب تعبيره.

“كسر الحصار عن غزة”

كما أكد حفيد الزعيم الإفريقي الراحل أن الهدف من أسطول الحرية هو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مخاطبًا الأسرة الدولية بالقول “إن جهودكم هي التي ستمكّن الفلسطينيين من عزل هذا النظام الصهيوني وتحرير العالم من نيره”.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بعد طلب تقدّمت به جنوب إفريقيا.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.