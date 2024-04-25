شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت وسط وجنوب غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) اليوم الخميس، عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان “نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.

وأضاف البيان “طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرض القطاع إلى أكثر من 9 انقطاعات لخدمات الاتصالات أو الإنترنت، أو الخدمتين معا، بالإضافة إلى استهداف العاملين في الشركة ومنعهم من إصلاح أضرار الخطوط.

وكانت تقارير قد تحدثت عن قرب موعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية في رفح، التي باتت ملجأ للنازحين من جميع أنحاء القطاع، والذين وصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون.

وتواصل إسرائيل حربها ضد قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 34305 وإصابة 77293 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي معظمهم من النساء والأطفال.