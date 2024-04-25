ضابط الأدلة الجنائية في خان يونس يكشف تفاصيل عن المقابر الجماعية ومجازر الاحتلال (فيديو)

قال المقدم سامح حمد، ضابط الأدلة الجنائية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المقبرة الجماعية بعد المجازر التي نفذها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقدر بـ392 حتى الآن، فيما لا زالت طواقم الدفاع المدني تعمل على قدم وساق لليوم السابع على التوالي في مجمع ناصر الطبي ومحيطه.

وقال حمد للجزيرة مباشر إنهم يملكون أدلة والبراهين دامغة “على ارتكاب الجيش الصهيوني جريمة مغلّظة بحق مواطنين أبرياء وعزل، وقام بإعدامهم وتصفيتهم ميدانيًا، أو خلال وجودهم في المستشفى لتلقي العلاج”، على حد وصفه.

إعدام الأدوات

وأكد ضابط الأدلة الجنائية الفلسطيني أنه بعد استهداف جيش الاحتلال للمعمل الجنائي، ومقرات الأدلة الجنائية على مستوى قطاع غزة، تم إعدام الأدوات التي يستخدمونها في عملهم.

وشدد على أنهم ما زالوا يعملون وفق الإمكانيات المتاحة عبر التصوير والتعامل مع الجثث ميدانيًا، من حيث تفقد الجثث والسؤال والتحري الدقيق عن كل جثة على حدى، والسؤال والتحري الدقيق باستخدام بقايا الملابس والعلامات الفارقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني بغزة انتشال 58 جثمانا جديدا من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى ناصر بخان يونس، ليرتفع الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في 7 أبريل/ نيسان الجاري، بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.