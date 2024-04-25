طبيبة تنهار باكية بعدما رأت حجم الدمار الذي لحق بمجمع الشفاء شمالي غزة (شاهد)

لم تتمالك طبيبة فلسطينية دموعها وأجهشت بالبكاء بعدما رأت حجم الدمار الذي حل بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الطبيبة رانيا عفانة، بنبرة حزينة “هذا المستشفى دمروه عشان كان أمل، كان أمل للشعب اللي بره، بس حتى بالدمار ما كسرونا، الشعب صامد، وهيفضل صامد”.

طبيبة تبكي أمام الدمار الذي حلَ بمجمع شفاء الطبي في غزة بعد عدوان جيش الاحتلال عليه pic.twitter.com/aIDejcjzPs — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) April 25, 2024

واستعرضت مؤسسة (رحمة) الطبية عبر حسابها بمنصة إنستغرام، مشاهد الدمار الذي حلّ بمستشفى الشفاء، أثناء زيارة وفدها الطبي الثامن له، مشيرة إلى أن هذا المشفى كان يعد قلب النظام الصحي في شمال القطاع وأنه تم تدميره بالكامل، ما أسفر عن توقف خدماته الطبية الحيوية.

ودعت المؤسسة لمد يد العون من أجل إنقاذ الطبي المتهالك في القطاع قائلة “اليوم مع ازدياد الضغط على القطاع الصحي، مساهمتك هي واجب إنساني يساعد في إنقاذ حياة مئات الجرحى و تقديم الدعم للأطباء لإتمام مهمتهم الإنسانية”.

وأكد نشطاء عبر مواقع التواصل أن آلاف النازحين في رفح باتوا يعانون أوضاعا كارثية جراء الحصار المتواصل في ظل القصف المستمر والتهديد باجتياح المنطقة، مشيرين إلى أنهم “ينتظرون المجهول”.

وطالبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال، بتقديم “إجابات” بعد تقارير عن اكتشاف “مقابر جماعية” داخل باحة مستشفي الشفاء في قطاع غزة، ما أثار مطالبات دولية بإجراء تحقيق شامل.

وقال جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض “نريد إجابات، نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر”، مؤكدًا على ضرورة فهم الظروف التي أدت إلى هذه الحوادث المأساوية لضمان عدم تكرارها.