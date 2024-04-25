عرض علم فلسطين على أكبر موقع لحجز الفنادق في العالم

قام نشطاء هولنديون بعرض علم فلسطين وصور مستوطنات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، على المبنى الرئيس لشركة (بوكينغ دوت كوم) الهولندية، تضامنًا مع ضحايا الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 6 أشهر.

وعلّق النشطاء عبر منشور على منصة “إنستغرام”: “لقد تركنا ليلة أمس رسالة قصيرة: توقفوا عن الاستفادة من المستوطنات غير الشرعية!! قمنا بعرض علم فلسطين وصور لجيش الاحتلال في الضفة الغربية”.

يذكر أنه في عام 2022 تراجع موقع “بوكينغ دوت كوم” عن تصنيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كمناطق محتلة، في خطوة اعتبرتها إسرائيل انتصارًا لها.

وتخرج عشرات المسيرات أسبوعيًّا في العديد من الدول الأوروبية رفضًا لارتكاب إسرائيل المجازر في قطاع غزة، مطالبة بوقف إطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.