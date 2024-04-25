مئات المستوطنين ينتشرون في البلدة القديمة بالقدس وسط تشديدات أمنية (فيديو)

انتشر مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وسط تشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال، بالتزامن مع “عيد الفصح” اليهودي.

وأظهر مقطع مصور مئات المستوطنين وهم ينتشرون في حارات البلدة القديمة ويلوح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية، ويرقص آخرون وينشدون أغاني احتفالية.

وعلى الصعيد نفسه اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان: “في فترة الاقتحامات الصباحية، 1128 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ضمن مجموعات متتالية واستفزازية”.

وأضافت دائرة الأوقاف أن الاقتحام جاء أيضا في إطار إجراءات مشددة وقيود على دخول المصلين المسلمين من قِبل شرطة الاحتلال.

وأشارت الدائرة في بيانها إلى أن الشرطة أغلقت باب المغاربة بالمسجد الأقصى، الذي يقتحم المستوطنون عبره المسجد.

تغطية صحفية: " مستوطنون ينتشرون ويقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال" pic.twitter.com/9jjASbka0F — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 25, 2024

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن أكثر من 1162 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى، في ثالث أيام عيد “الفصح اليهودي”، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات عسكرية مشددة بالقدس المحتلة، وإن قوات الاحتلال أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت “جماعات الهيكل” قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام “عيد الفصح”، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات إلى تقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى، مشجّعة من يفعل ذلك بمنحة مالية.